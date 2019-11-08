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Все книги Екатерины Вильмонт

Все книги Екатерины Вильмонт

08.11.2019
Вильмонт Екатерина Николаевна

Екатерина Вильмонт — уникальное явление в российской литературе. Екатерина Николаевна почти тридцать лет проработала переводчиком с немецкого языка и не собиралась писать собственные книги. Но, когда Вильмонт было почти пятьдесят, в 1995 году, она попробовала сочинить любовный роман. Ее первое произведение называлось «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». И дебют вышел просто великолепным — к удивлению издателей, книга разошлась небывалым тиражом. 

Но здесь Екатерина Вильмонт удивила их еще раз: ее следующей книгой стал детектив для детей. И снова успех. Так Екатерина Вильмонт сделалась одновременно успешной романисткой и известным детским писателем. В ее детективах для школьников присутствуют опасные приключения, тайны, расследования и самые настоящие преступники! И, несмотря на то что последняя книга для подростков вышла из-под пера автора в 2003 году, издания этой направленности до сих пор популярны как у современных детей, так и у ностальгирующих взрослых. За семь лет Екатерина Вильмонт написала 40 детских детективный повестей, а затем сосредоточилась на женских романах — легких, позитивных, жизнеутверждающих. 

Завоевав сердца читателей современного женского романа, Екатерина Вильмонт по праву считается одной из самых главных фигур жанра. Однако дети, выросшие в 90-е, помнят писательницу как автора приключенческих детективов. К счастью, для всех почитателей ее творчества Издательство АСТ постоянно переиздает любимые аудиторией книжки за авторством Екатерины Вильмонт.

26.09.2019 г. Авторы
Екатерина Вильмонт: от детских детективов до любовных романов
Интересные факты о самой читаемой российской писательнице.

Из-под ее пера вышло огромное количество одиночных произведений, а также циклы подростковых детективов: 

Список книг Екатерины Николаевны Вильмонт и даты их выходов:

Детские детективы

«Сыскное бюро „Квартет“» (1996–2001 гг.)

Девчонки Ася и Матильда давно дружат с замечательными парнями Костей и Митей. Их компания отличается от прочих — они любят крутые приключения и ни больше ни меньше серьезные опасности. И в итоге они решают назваться «Сыскным бюро „Квартет“». Им хватает времени на все — на приколы, поцелуи и шумные тусовки. И, конечно же, на расследование преступлений. Настоящих! Как-то раз им даже приходится искать хозяина взорванной машины...

Сыскное бюро Фальшивый папа Опасное соседство
Детский детектив Екатерины Вильмонт: «Сыскное бюро "Квартет"»
16.01.2019 г. Новинки
Детские детективы Екатерины Вильмонт
Гид по серии.

«Даша и Ko» (1997–2003 гг.)

В цикл входят детские детективы о Даше и ее верном друге Стасе. Произведения соединяют в себе жанр авантюрного романа и взрослого детектива. Благодаря ярким персонажам, нетривиальным сюжетам, трогательной романтической линии и формату, созданному для семейного чтения, книги стали очень популярными. В них ощущается эпоха конца 90-х, но дружба, верность и порядочность главных героев остаются актуальными в любое время. 

Книги предназначены для детей от 10 до 13 лет. Сюжет занимателен во всех произведениях цикла без исключения. 

Секрет пропавшего клада В поисках сокровищ День большого вранья
Детский детектив Екатерины Вильмонт: «Даша и Ко»

«Гошка, Никита и Ко» (2000–2003 гг.)

Двоюродные братья Гоша и Никита — настоящие юные сыщики. Вместе с друзьями они принимают участие в самых невероятных приключениях. 

Детективный Новый год Обман чистой воды Маскировка для злодейки
Детский детектив Екатерины Вильмонт: «Гошка, Никита и Ко»

Женские романы

Путешествие оптимистки, или все бабы дуры Вафли по-шпионски Крутая дамочка, или Нежнее чем польская панна
Про жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт
Птицы его жизни Дама из сугроба Свои погремушки
Бестселлеры Екатерины Вильмонт
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