Все книги Екатерины Вильмонт

Екатерина Вильмонт — уникальное явление в российской литературе. Екатерина Николаевна почти тридцать лет проработала переводчиком с немецкого языка и не собиралась писать собственные книги. Но, когда Вильмонт было почти пятьдесят, в 1995 году, она попробовала сочинить любовный роман. Ее первое произведение называлось «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». И дебют вышел просто великолепным — к удивлению издателей, книга разошлась небывалым тиражом.
Но здесь Екатерина Вильмонт удивила их еще раз: ее следующей книгой стал детектив для детей. И снова успех. Так Екатерина Вильмонт сделалась одновременно успешной романисткой и известным детским писателем. В ее детективах для школьников присутствуют опасные приключения, тайны, расследования и самые настоящие преступники! И, несмотря на то что последняя книга для подростков вышла из-под пера автора в 2003 году, издания этой направленности до сих пор популярны как у современных детей, так и у ностальгирующих взрослых. За семь лет Екатерина Вильмонт написала 40 детских детективный повестей, а затем сосредоточилась на женских романах — легких, позитивных, жизнеутверждающих.
Завоевав сердца читателей современного женского романа, Екатерина Вильмонт по праву считается одной из самых главных фигур жанра. Однако дети, выросшие в 90-е, помнят писательницу как автора приключенческих детективов. К счастью, для всех почитателей ее творчества Издательство АСТ постоянно переиздает любимые аудиторией книжки за авторством Екатерины Вильмонт.
Из-под ее пера вышло огромное количество одиночных произведений, а также циклы подростковых детективов:
Девчонки Ася и Матильда давно дружат с замечательными парнями Костей и Митей. Их компания отличается от прочих — они любят крутые приключения и ни больше ни меньше серьезные опасности. И в итоге они решают назваться «Сыскным бюро „Квартет“». Им хватает времени на все — на приколы, поцелуи и шумные тусовки. И, конечно же, на расследование преступлений. Настоящих! Как-то раз им даже приходится искать хозяина взорванной машины...
В цикл входят детские детективы о Даше и ее верном друге Стасе. Произведения соединяют в себе жанр авантюрного романа и взрослого детектива. Благодаря ярким персонажам, нетривиальным сюжетам, трогательной романтической линии и формату, созданному для семейного чтения, книги стали очень популярными. В них ощущается эпоха конца 90-х, но дружба, верность и порядочность главных героев остаются актуальными в любое время.
Книги предназначены для детей от 10 до 13 лет. Сюжет занимателен во всех произведениях цикла без исключения.
Двоюродные братья Гоша и Никита — настоящие юные сыщики. Вместе с друзьями они принимают участие в самых невероятных приключениях.
Потапенко Елена Николаевна
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